Оппозиция Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия

Парламент Словакии проголосует по вопросу о вынесении правительству Роберта Фицо вотума недоверия, соответствующее ходатайство 15 января внесли оппозиционно настроенные депутаты. Об этом пишет портал Dennik N.

«Мы никогда не позволим Роберту Фицо тащить Словакию куда-то в Москву. У него нет на это мандата, и это противоречит интересам граждан Словакии», — заявили представители оппозиции.

Помимо прочего, премьера обвиняют в росте цен в стране, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

При этом правящая коалиция уверена, что оппозиционерам не хватит голосов, чтобы выразить недоверие правительству.

14 января глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявлял, что Словакия находится на перепутье, а Фицо готовит почву для выхода страны из Евросоюза.

Ранее стало известно, что Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.