Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа

Глава МИД Сибига: Украина не уступит Словакии по вопросу транзита газа из России

Официальный Киев не рассматривает уступок Словакии по поводу транзита российского газа ради нормализации отношений с премьер-министром страны Робертом Фицо. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава внешнеполитического ведомства страны Андрей Сибига.

«Транзит газа с 1 января завершен, о чем украинская сторона неоднократно на самом высоком уровне сообщала. И он не планируется к восстановлению. Мы действительно сообщили европейской стороне о нашей позиции. Эта позиция неизменна», — заявил Сибига.

По его словам, сотрудничество Украины и Словакии не сводится к вопросу по транзиту российского газа. Министр также намекнул, что Киев предпочитает настаивать на своем, чтобы заставить Братиславу отказаться от поставок топлива из России.

Он также утверждает, что за ресурсы из РФ приходится «расплачиваться частью суверенитета».

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа в европейские государства через свою территорию. Киев официально отказался продлевать соответствующее соглашение с Москвой, которое действовало до 31 декабря прошлого года.

12 января премьер-министр Словакии пообещал наложить вето на помощь Украине со стороны Европейского союза (ЕС), если переговоры по возобновлению транзита газа ни к чему не приведут. По словам Фицо, власти республики начнут принимать ответные меры при условии, что диалог с Киевом не даст результатов в ближайшие три–четыре недели.

Ранее глава МИД Украины назвал «самый дешевый вариант» обеспечения безопасности Европы.