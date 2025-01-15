Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В парламенте Словакии оценили вероятность отставки Фицо

Вице-спикер Данко: оппозиция Словакии не сможет вынести Фицо вотум недоверия
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Словацкая оппозиция в парламенте не сможет вынести вотум недоверия правительству Роберта Фицо, за которым последует его отставка, так как противникам премьера банально не хватит голосов, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя национального совета Словакии Андрей Данко.

«Мы используем разные приемы для того, чтобы сохранить свою позицию. У оппозиции нет достаточного [количества] голосов, чтобы голосовать относительно вотума недоверия», — объяснил вице-спикер парламента.

Данко отметил, что в Словакии сложилось давление с целью смены главы правительства, и выразил сомнение, что покушение на Фицо было случайностью.

14 января глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что оппозиция в ближайшее время внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Фицо. Его обвинили в попытках «затащить страну на Восток». По словам Шимечки, Словакия находится на перепутье, а премьер готовит почву для выхода страны из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами