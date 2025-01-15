В парламенте Словакии оценили вероятность отставки Фицо

Словацкая оппозиция в парламенте не сможет вынести вотум недоверия правительству Роберта Фицо, за которым последует его отставка, так как противникам премьера банально не хватит голосов, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя национального совета Словакии Андрей Данко.

«Мы используем разные приемы для того, чтобы сохранить свою позицию. У оппозиции нет достаточного [количества] голосов, чтобы голосовать относительно вотума недоверия», — объяснил вице-спикер парламента.

Данко отметил, что в Словакии сложилось давление с целью смены главы правительства, и выразил сомнение, что покушение на Фицо было случайностью.

14 января глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что оппозиция в ближайшее время внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Фицо. Его обвинили в попытках «затащить страну на Восток». По словам Шимечки, Словакия находится на перепутье, а премьер готовит почву для выхода страны из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы.