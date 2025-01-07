Сын Трампа назвал Гренландию красивой

Сын американского лидера Дональда Трампа Дональд Трамп — младший прибыл в Гренландию после заявлений его отца об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом и заявил, что там красиво. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Гренландия красивая», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что Дональд Трамп — младший 7 января прибудет в Гренландию.

Позже Трамп заявил, что его сын в ходе визита ознакомится с некоторыми из «самых красивых мест и достопримечательностей». Политик также отметил, что жители Гренландии получат «существенные преимущества, если и когда» страна станет частью США.

23 декабря избранный лидер заявил, что Гренландия должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». Позднее стало известно, что датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия.

Ранее Дания сменила герб после заявлений Трампа о покупке Гренландии.