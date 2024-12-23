Трамп заявил о правах США на Гренландию

Остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Накануне Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала. Он намекнул, что поборется за канал.

Позже президент страны Хосе Рауль Мулино отреагировал на заявление будущего президента США. Он подчеркнул, что судоходный канал не станет собственностью Вашингтона, поскольку принадлежит Панаме на основании договора от 1977 года.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.