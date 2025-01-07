Трамп пообещал сделать Гренландию «снова великой»

Трамп подтвердил поездку сына в Гренландию и пообещал сделать ее снова великой

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его старший сын вместе с несколькими представителями посетит Гренландию с визитом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он уточнил, что Дональд Трамп-младший ознакомится с некоторыми из «самых красивых мест и достопримечательностей». Политик также отметил, что жители Гренландии получат «существенные преимущества, если и когда» страна станет частью Соединенных Штатов.

«Сделаем Гренландию снова великой», — пообещал Дональд Трамп.

До этого стало известно, что Дональд Трамп-младший 7 января прибудет в Гренландию.

23 декабря Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». Позднее стало известно, что датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия.

Ранее Дания сменила герб после заявлений Трампа о покупке Гренландии.