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Сын Трампа посетит Гренландию

Дональд Трамп-младший 7 января прибудет в Гренландию с частным визитом
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Lucas Jackson/Reuters

Сын избранного американского президента Дональд Трамп-младший 7 января прибудет в Гренландию. Об этом, ссылаясь на заместителя главы департамента иностранных дел острова Минингуака Клейста, сообщает Danmarks radio.

По словам чиновника, Трамп-младший во время своей частной поездки не планирует проводить встречи с членами гренландского правительства.

В свою очередь общественный теле- и радиоканал Гренландии KNR со ссылкой на источник сообщает, что сын избранного президента США должен встретиться с руководителем правящей социал-демократической партии «Сиумут» Эриком Йенсеном, который пригласил Дональда Трампа-старшего посетить Гренландию между Рождеством и Новым годом.

По информации KNR, визит сына Трампа стал очень неожиданным. Он происходит во время интенсивных политических дискуссий о будущем отношений Гренландии с Данией. Дебаты начались после того, как глава правительства Гренландии Мюте Эгеде в своей новогодней речи заявил, что остров должен стремиться к независимости от Копенгагена.

31 декабря сообщалось, что Дания приняла решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия, который имеет статус особой административной единицы.

23 декабря Трамп заявил, что Гренландия, входящая в состав Дании, должна стать собственностью США. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Ранее в США не исключили «конец НАТО», если Трамп присоединит Гренландию.

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