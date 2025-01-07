Дания сменила герб после заявлений Трампа о покупке Гренландии

На решение короля Дании Фредерика X о смене герба оказали влияние слова избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По мнению издания, смена герба произошла после заявления Трампа о готовности приобрести остров Гренландия.

3 января сообщалось, что королевский герб Дании был обновлен — с него убрали три короны, что вызывало споры со Швецией со времен Кальмарской унии (Дания, Швеция, Норвегия) в XIV веке. Король Дании Фредерик X распорядился обновить герб страны в связи со своим восшествием на престол в январе 2024 года. В новом дизайне также гербы регионов Гренландии и Фарерских островов увеличены и занимают второе и третье поля, а символы Дании и Южной Ютландии размещены на первом и четвертом полях. Ранее изображение третьего поля объединяло три короны с гербами Фарер и Гренландии.

Три короны долгое время были предметом споров с Швецией, поскольку их изображение трактовалось как претензия на шведский престол.

23 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать собственностью Соединенных Штатов Америки. Будущий американский президент отметил, что владение Гренландией и контроль над ней «являются абсолютной необходимостью». По его словам, это нужно «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире». Позднее стало известно, что датское королевство приняло решение выделить дополнительные средства для обороны острова Гренландия.

Ранее в США не исключили «конец НАТО», если Трамп присоединит Гренландию.