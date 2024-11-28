Бывший советник Кучмы заявил, что Зеленский должен уйти с поста президента Украины

Избранный президент США Дональд Трамп должен был рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть пост главы государства после удара новейшей российской ракетой «Орешник». Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Ему должен был Трамп сказать: «Парень, пиши заявление, иди», — отметил Соскин.

Экс-советник Кучмы подчеркнул, что сложение президентских полномочий стало бы для Зеленского «лучшим решением» в сложившихся обстоятельствах.

Накануне «Украинская правда» со ссылкой на заявление команды Зеленского писала, что Киев ждет инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года, чтобы принять решение по переговорам с Россией. По словам собеседника газеты, Киев не может начать мирные переговоры с Москвой без участия Вашингтона. В команде Зеленского также заявили, что Украине «нечем пугать» Россию.

15 ноября Дональд Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах президента США добьется завершения боевых действий в республике и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее Трамп назначил специального посланника США по Украине и России.