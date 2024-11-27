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Трамп назначил специального посланника США по Украине и России

Трамп назначил генерал-лейтенанта Келлога спецпосланником по Украине и России

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Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как писало ранее агентство, Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать конфликт. Кроме того, Келлог был главой аппарата Совета национальной безопасности Белого дома во время президентского срока Трампа в 2017–2021 годах и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Как отмечалось, план Келлога предусматривает замораживание конфликта по линии боевого соприкосновения на их основных позициях и принуждение Киева и Москвы сесть за стол переговоров.

Издание Politico писало, что Трамп намерен добиться окончания конфликта на Украине, однако это будет сложно из-за изменившейся международной обстановки.

По данным издания, Трамп заявляет, будто способен завершить конфликт на Украине за 24 часа, предложив сделку. В планах политика, в рамках этой сделки Киев может уступить территории и откажется от членства в Североатлантическом альянсе в обмен на мир.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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