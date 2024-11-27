На Украине призвали «сидеть ровно» и ждать инаугурации Трампа для решения по переговорам

На Украине ждут инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года, чтобы принять решение по переговорам с Россией. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление команды украинского президента Владимира Зеленского.

По словам собеседника газеты, Киев не может начать мирные переговоры с Москвой без участия Вашингтона.

В команде Зеленского заявили, что Украине «нечем пугать» Россию, нет средств, которыми можно было бы на нее «так нажать, чтобы они должны были дать заднюю».

«Без Трампа здесь ничего не получится. Поэтому сидим ровно... и ждем января», — сказал собеседник издания.

15 ноября Дональд Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах президента США добьется завершения боевых действий в республике и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Трампу не удастся завершить украинский конфликт.