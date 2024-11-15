Трамп пообещал «очень усердно работать» над окончанием конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Об этом политик заявил, выступая с речью на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего», передает ТАСС.

«Мы будем работать над [ситуацией] на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец», — сказал республиканец.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. По его словам, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

12 ноября военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США Марк Войджер заявил, что Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи».

Ранее на Украине раскрыли часть придуманного под Трампа «мирного плана».