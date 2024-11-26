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Россия внесла в стоп-лист заместителя премьера Великобритании

МИД: Россия внесла в стоп-лист заместителя премьера Великобритании Рейнер

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Phil Noble/Reuters

Россия внесла заместителя премьер-министра Великобритании и министра по делам жилищного строительства, общин и местного самоуправления Анджелу Рейнер в стоп-лист в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В публикации отмечается, что работа ведомства над расширением российского стоп-листа в ответ на враждебные действия властей Соединенного Королевства будет продолжена.

До этого в МИД заявили, что в случае, если Великобритания пойдет на эскалацию инцидента с вызовом посла для вручения ноты протеста, Россия незамедлительно даст зеркальный ответ.

26 ноября стало известно, что посла Великобритании вызвали в МИД РФ. Причиной вручения ноты протеста названа деятельность сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

По данным ФСБ, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию указал ложные данные, тем самым нарушив российское законодательство.

Ранее посольство РФ связало антироссийскую кампанию Британии с неудачами Украины.

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