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Сотрудника британского посольства в Москве лишили аккредитации

ФСБ: сотрудника посольства Великобритании в Москве Прайора лишили аккредитации

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Сотрудник посольства Великобритании в Москве лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ФСБ.

«ФСБ РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию указал ложные данные, тем самым нарушив российское законодательство.

В ФСБ добавили, что помимо этого нарушения с его стороны были выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы. Действия Прайора угрожали безопасности страны. Сотрудник посольства обязан покинуть страну в течение двух недель.

До этого сообщалось, что посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел России.

Ранее посла Финляндии вызвали в МИД России.

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