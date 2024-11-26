Великобритания усилила антироссийскую кампанию из-за успехов российских войск на Украине. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.

В комментарии российской дипмиссии говорится, что целью «очередного витка» кампании стали попытки «зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус на фоне все более явных успехов российской армии на поле боя». Кроме того, наблюдается «сдвиг в политико-электоральном ландшафте» в ключевых западных странах.

В посольстве считают, что Британия на этом фоне начала «лихорадочный вброс в подконтрольные СМИ «откровенно абсурдных» сюжетов о пролетах неопознанных беспилотников над британскими военными базами и кораблями, о российской киберугрозе, а также о наборе необученных граждан Йемена, Непала и Индии в российскую армию.

По мнению российских дипломатов, подобные сюжеты «призваны заретушировать выявление британских наемников», которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

24 ноября сообщалось, что в Курской области российские военнослужащие впервые взяли в плен наемника из Британии.

Ранее Захарова назвала Британию очагом «русофобской гнили».