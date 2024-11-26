В МИД РФ вызвали британского посла

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Британский посол вызван в МИД», — отметила дипломат.

Кейси был вызван в российский МИД в связи с деятельностью сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

В последний раз британского посла вызывали в МИД России в мае. Тогда Кейси был вызван в министерство иностранных дел из-за заявлений главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия. Российская сторона призвала Лондон задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Великобритании и незамедлительно опровергнуть «воинственные провокационные» заявления Кэмерона.

Ранее Илон Маск назвал Великобританию тираническим полицейским государством.