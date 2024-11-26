В МИД РФ пригрозили Британии зеркальными мерами при эскалации инцидента с послом

В случае, если Великобритания пойдет на эскалацию инцидента с вызовом посла для вручения ноты протеста, Россия незамедлительно даст зеркальный ответ. Об этом сообщили в МИД РФ.

О вызове посла Великобритании в МИД РФ стало известно 26 ноября. Причиной вручения ноты протеста названа деятельность сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

По данным ФСБ, второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию указал ложные данные, тем самым нарушив российское законодательство. Кроме того, с его стороны были выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы. Прайора обязали покинуть страну в течение двух недель.

Британский посол покинул здание МИД РФ, отказавшись от комментариев.

Ранее посольство РФ связало антироссийскую кампанию Британии с неудачами Украины.