Путин обсудил с президентом Сенегала террористическую угрозу на западе Африки

Президент РФ Владимир Путин обсудил во время телефонного разговора с сенегальским коллегой Бассиру Диомаем Фаем террористическую угрозу в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок», — говорится в сообщении.

Во время беседы главы стран также поговорили об укреплении традиционно дружественных отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе о перспективных совместных проектах в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве.

Путин пригласил Бассиру Диомая Фая в Россию, а тот принял приглашение, отметили в Кремле.

20 ноября Путин провел телефонный разговор с Фостеном Арканжем Туадерой, главой Центральноафриканской Республики. В ходе беседы обсуждались текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между странами и другие вопросы.

Ранее в Сенегале описали отношения с Россией двумя словами.