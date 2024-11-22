Путин созвонился с президентом Сенегала

Президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Сенегала Бассиру Диомаем Фаем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы главы стран поговорили об укреплении традиционно дружественных отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе о перспективных совместных проектах в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве.

Также президенты обсудили ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки, где сейчас наблюдается нестабильная обстановка из-за действий террористических группировок.

Путин пригласил Бассиру Диомая Фая в Россию, а тот принял приглашение, отметили в Кремле.

Накануне Путин провел международный телефонный разговор. Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что Он поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Отмечается, что акцент был сделан на проекты в сфере энергетики.

А 20 ноября Путин провел телефонный разговор с Фостеном Арканжем Туадерой, главой Центральноафриканской Республики. В ходе беседы обсуждались текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между Россией и ЦАР в разных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные вопросы.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о спецлинии связи между Москвой и Вашингтоном.