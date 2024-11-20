Путин провел телефонный разговор с главой ЦАР

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Фостеном Арканжем Туадерой, главой Центральноафриканской Республики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы обсуждались текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между Россией и ЦАР в разных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные вопросы.

В рамках переговоров также состоялся обмен мнениями относительно региональной ситуации, с акцентом на совместные усилия по борьбе с террористическими угрозами и обеспечению безопасности на территории Центральноафриканской Республики. Путин подтвердил намерение России оказывать поддержку в укреплении безопасности, экономической стабильности и суверенитета ЦАР, что подчеркивает важность российского участия в делах этого региона.

Президент Туадера выразил благодарность российской стороне за многогранную помощь, которую Россия предоставляет его стране. В ходе разговора лидеры обеих стран также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и договорились о необходимости поддерживать регулярные контакты на всех уровнях.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проводит международный телефонный разговор.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области.