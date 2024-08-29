Министр иностранных дел и африканской интеграции Сенегала Ясин Фаль сообщила, что отношения с Россией носят дружественный и братский характер. Об этом пишет пресс-служба российского МИД.

Дипломат сказала, что братские узы стран, в частности, подтверждают поздравительные сообщения, которые президент Сенегала Бассиру Диомайе Файем направлял российскому лидеру Владимиру Путину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, на встрече с коллегой отметил, что у стран добрые традиции в двусторонних отношениях, которые основываются на взаимных симпатиях, дружбе народов и уважении интересов друг друга.

До этого министры финансов стран Евросоюза собрались бойкотировать предстоящую 13 сентября встречу в Венгрии из-за якобы «любви Будапешта к России». По словам источников Politico, глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью должен в ближайшее время принять решение о том, состоится ли встреча. На данный момент предполагается, что мероприятие пройдет в запланированные сроки, отмечается в материале.

Ранее МИД РФ пообещал расширять стоп-лист американцев.