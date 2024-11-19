Лавров обвинил Запад в спекуляциях на тему продовольствия

Западные страны регулярно спекулируют на теме продовольственной безопасности, обвиняя в проблемах в этой сфере кого угодно, кроме себя, заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Запад спекулирует на этом постоянно. У них есть такая манера все выворачивать таким образом, что виноват получается обязательно кто-то другой, а не западные страны», — сказал глава российского МИД.

Накануне Лавров поддержал инициативу Бразилии о создании «Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью», который должен будет способствовать продовольственной безопасности развивающихся стран.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает вносить серьезный вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире. Он отметил, что только за последний год страна экспортировала в другие страны более 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке украинизировать повестку саммита G20.