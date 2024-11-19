Лавров обвинил Запад в попытке «украинизировать» повестку саммита G20

Странам Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита G20, который проходит в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось, никто его из стран мирового большинства, глобального Юга не поддержал», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Утром 19 ноября британская газета Financial Times сообщила, что в итоговом коммюнике саммита G20 ряд европейских делегаций отказались от жестких формулировок по конфликту на Украине в отношении России. Неназванный дипломат отметил, что предлагаемые определения были «недостаточно сильны».

Накануне лидеры стран — участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию. В документе отмечается, что клуб приветствует все конструктивные и актуальные инициативы, которые помогут урегулировать украинский конфликт.

Ранее лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.