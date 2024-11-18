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Лавров поддержал создание «Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью»

Захарова: на саммите G20 Лавров поддержал создание альянса по борьбе с голодом

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20 в Рио-де-Жанейро поддержал инициативу Бразилии о создании «Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью». Об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, в своей речи Сергей Лавров «рассказал об усилиях нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран, отметил значительный вклад объединения БРИКС в решение проблем глобального развития».

В G20 («Группу двадцати») входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Создание «Глобального альянса» инициировано Бразилией, которая в этом году председательствует в G20. Заявленная цель — сокращение голода и бедности с помощью средств публичной политики и показавших свою эффективность технологий. По словам президента Бразилии Инасиу Лулы да Силва, в настоящий момент к альянсу присоединилась 81 страна, 26 международных организаций, девять финансовых институтов и 31 неправительственная и благотворительная организация.

Ранее сообщалось, что Аргентина грозится заблокировать коммюнике саммита G20 в Бразилии.

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