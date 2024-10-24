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Путин оценил вклад РФ в поддержание продовольственной безопасности в мире

Путин: за год РФ направила на экспорт более 100 млн тонн сельхозпродукции

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Москва за последний год экспортировала в другие страны более 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом в ходе заседания в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» заявил российский президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что РФ продолжает вносить серьезный вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире.

«Только за последний год [страна] направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул он.

По словам Путина, это позволило РФ стать одним из мировых лидеров по поставкам зерновых культур на глобальный рынок. Более того, государство все еще занимает ведущие позиции на рынке энергоносителей.

14 октября российский министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что по итогам 2023 года РФ может войти в тройку мировых лидеров по поставкам продовольствия на глобальный рынок. Как она сказала, в период с 2018 по 2023 годы Москва нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 25 млн тонн в физическом отношении и на $18,5 млрд в денежном эквиваленте. В результате в прошлом году страна направила в другие государства 103 млн тонн сельскохозяйственной продукции, общая стоимость которой составила $43,5 млрд.

Ранее Путин высказался об обеспечении российского рынка продовольствия.

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