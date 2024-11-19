Военный эксперт: разрешение Киеву бить вглубь России — привет Трампу от Байдена

Разрешение Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России — привет избранному президенту США Дональду Трампу от действующего американского лидера Джо Байдена. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

По его словам, Байден и стоящие за ним ястребы-демократы не настроены на мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому разрешение Киеву бить ракетами ATACMS по территории РФ можно считать как попытку саботировать еще не начавшиеся переговоры, которые анонсировал Трамп.

«Зеленский просил, ему дали. А Байден находится далеко, поэтому не боится эскалации», — сказал Дандыкин.

О решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS писала газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории РФ. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять КНДР, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

В сентябре президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование подобного вида вооружения будет означать, что США, а также страны Североатлантического альянса и Евросоюза находятся в состоянии войны с РФ.

Ранее Небензя назвал страны, втягивающие Европу в эскалацию.