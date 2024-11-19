Небензя назвал страны, втягивающие Европу в эскалацию

Руководство Великобритании и Франции втягивает Европу в эскалацию «с крайне серьезными последствиями». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что Лондон и Париж проявляют «близорукость» и «спешат подыграть» уходящей администрации президента США Джо Байдена, который, как писали СМИ, разрешил Киеву применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

«Втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями», — подчеркнул Небензя.

При этом он заметил, что Байдену, вероятно, «уже нечего терять в силу многих причин».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Незадолго до этого издание Le Figaro удалило информацию о том, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Соответствующую статью газета опубликовала 17 ноября.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В настоящее время статью на сайте Le Figaro обновили, убрав оттуда отрывок о Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Лондона и Парижа, их поставляли Украине для ударов по российским целям.

Ранее в Госдуме назвали решение Байдена об ударах по РФ новогодним подарком для Европы.