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Путин связал упущенный шанс преодолеть «блоковое мышление» со страхом США

Путин: США испугались потери контроля над Европой и не ушли от блокового подхода

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин объяснил упущенный шанс преодолеть «блоковое мышление» страхом США потерять контроль над Европой. Заявление прозвучало на заседании клуба «Валдай», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, после окончания холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление и блоковую политику.

«Уверен, что просто Соединенным Штатам это было не нужно. Видимо, они подыспугались, что контроль за Европой будет ослаблен», — добавил Путин.

Он обратил внимание, что в итоге Штаты не только сохранили контроль над Европой, но даже усилили его. При этом Путин считает, что в будущем когда-то все равно произойдет ослабление этой системы «вассальной подчиненности».

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин обвинил НАТО в ползучей интервенции.

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