Путин связал упущенный шанс преодолеть «блоковое мышление» со страхом США

Президент России Владимир Путин объяснил упущенный шанс преодолеть «блоковое мышление» страхом США потерять контроль над Европой. Заявление прозвучало на заседании клуба «Валдай», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, после окончания холодной войны был шанс преодолеть блоковое мышление и блоковую политику.

«Уверен, что просто Соединенным Штатам это было не нужно. Видимо, они подыспугались, что контроль за Европой будет ослаблен», — добавил Путин.

Он обратил внимание, что в итоге Штаты не только сохранили контроль над Европой, но даже усилили его. При этом Путин считает, что в будущем когда-то все равно произойдет ослабление этой системы «вассальной подчиненности».

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин обвинил НАТО в ползучей интервенции.