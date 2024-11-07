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Путин обвинил НАТО в ползучей интервенции

Путин назвал расширение НАТО на восток ползучей интервенцией

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Johanna Geron/Reuters

Расширение Североатлантического альянса стало выглядеть как интервенция, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Наиболее зримо это смотрится в контексте расширения НАТО на восток», — отметил российский лидер.

Глава государства напомнил, что США и Евросоюз «обещали, что не будут», а сами «все делают, и делают». Путин обратил внимание, что глобальный Запад «плевать хотел» на мнение Москвы.

По его словам, это все в конечном итоге стало выглядеть как «такая ползучая интервенция», которая направлена на разрушение России изнутри и извне.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай».Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.

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