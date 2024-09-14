Важным условием для начала переговоров по решению украинского кризиса является самостоятельность переговорщиков, применительно к Украине Минск ее не видит. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин Центральному телевидению Китая, интервью распространено белорусским оборонным ведомством.

«Важное условие для переговоров - самостоятельность переговорщиков», - подчеркнул он.

По словам главы военного ведомства, именно ее в Минске не видят. Хренин напомнил, что после начала украинского конфликта в 2022 году имели место попытки переговоров по урегулированию в Белоруссии, затем – в Стамбуле.

Однако, как отметил министр, «появились люди, которые запретили Украине это делать».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова вернуться к стамбульским договоренностям по Украине 2022 года, их принципы актуальны и сегодня, однако возврат к ним может произойти уже с учетом новых реалий.

5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения.

Ранее шеф Пентагона сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине.