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Шеф Пентагона сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине

Остин заявил, что украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров

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Violeta Santos Moura/Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции на военной базе «Рамштайн» в Германии по итогам прошедшего там очередного заседания группы по координации поставок оружия Киеву, созданной западными странами, сообщает ТАСС.

«Полагаю, что этот конфликт в определенный момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно», — заявил министр обороны США.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), напомнил, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине.

Он также сказал, что Российская Федерация не приемлет решение украинского конфликта «на основе эфемерных требований». По словам главы государства, урегулирование конфликта должно произойти «на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле».

Ранее в Турции рассказали, при каких обстоятельствах Киев пойдет на переговоры с Москвой.

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