Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области было санкционировано странами Запада и происходит при их всеобъемлющей поддержке. Ее слова с брифинга для журналистов приводит РИА Новости.

«Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», — сказала Захарова.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде назвали большой ошибкой решение Зеленского вторгнуться в Россию.