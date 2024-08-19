Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область стало большой ошибкой Владимира Зеленского, поскольку Киев задействовал свои единственные резервы. Его слова приводит «Лента.ру».

Джабаров подчеркнул, что в атаке на российский регион задействованы силы, которые не отправлялись в бой ранее. На этом фоне на других участках фронта украинская армия терпит поражение, а Россия освобождает «шаг за шагом Донецкую область, продвигается на восточном фронте, в Запорожье», указал сенатор.

«Я надеюсь, что мы погоним врага и дальше и что конец этого [киевского] режима будет совершенно бесславным», — сказал парламентарий.

До этого газета The Hill писала, что вторжение ВСУ в Курскую область стало огромной стратегической ошибкой Владимира Зеленского, которая знаменует собой отход от дипломатии. В материале отмечается, что атака на российский регион – «это безрассудный гамбит, больше похожий на отчаянный трюк, достойный второсортного актера, чем опытного государственного деятеля», поскольку ВСУ перебросили критически важные ресурсы с основного фронта.

Ранее Лукашенко высказался о применении ядерного оружия на Украине.