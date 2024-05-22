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Рогов прокомментировал призывы конгрессменов США разрешить ВСУ бить по России

Рогов счел клоунадой призывы конгрессменов США разрешить ВСУ бить по России

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РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счел дешевой игрой и клоунадой призывы конгрессменов США разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставленное Киеву оружие для ударов по территории России. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал на факт того, что Украина и так наносит удары по России иностранным оружием, в том числе поставляемым США. Рогов также подчеркнул, что ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы, в том числе Крым, дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

«У меня практически нет сомнений, что американские военные легализуются под видом ВСУ для нанесения ударов по русской армии и нашим мирным городам», — заявил Рогов.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый Дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

Тем временем в Соединенных Штатах подчеркивают, что позиция Киева в конфликте с Москвой становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на российской территории.

Ранее в Совфеде ответили на призыв конгрессменов США разрешить ВСУ удары по России.

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