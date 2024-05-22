Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что призывы конгрессменов США к властям страны о том, чтобы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов по России ведут к большой войне. Его слова передает «Лента.ру».

«Люди теряют правильное ощущение жизни и окружающего мира. Можно было бы назвать это малопристойными словами, но в данном случае, выбирая выражения, люди потеряли разум. Они ведут дело к большой войне, не понимая этого», — заявил сенатор.

До этого группа конгрессменов США во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

20 мая Ллойд Остин выступил против расширения географии применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений США, поставленных Киеву.

Его подчиненный, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что ВСУ будут продолжать наносить удары по Крыму, а также новым регионам России, которые Вашингтон продолжает считать территорией Украины.

Ранее военные США признали, что российская армия восстанавливается быстрыми темпами.