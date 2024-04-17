Российская Федерация превосходит Украину на поле боя. Об этом во время выступления перед палатой представителей конгресса заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, слова которого передает Bloomberg.

«Украина сейчас находится в тяжелой ситуации на поле боя», — сказал Браун, связав это с нехваткой ресурсов у Киева.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин также заявил, что ситуация на поле боя на Украине меняется в пользу России. Он подчеркнул, что Украине необходимы поставки боеприпасов и вооружения со стороны Соединенных Штатов.

Также Остин сказал, что Украина не просила США воевать на ее стороне в противостоянии с Российской Федерации, Киев просил только о помощи в сфере безопасности.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что конфликт на Украине вышел на завершающий этап, поскольку украинские националистические батальоны отказываются воевать.

Ранее бывший советник Пентагона рассказал, почему США не способны бороться с Россией.