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В Госдепе прокомментировали блокировку Блинкеном заявления G7 по выборам в РФ

В Госдепе назвали данные о блокировке Блинкеном заявления по выборам в РФ ложью

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Depositphotos

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что не обладает информацией о якобы блокировке госсекретарем Энтони Блинкеном заявления G7 с осуждением прошедших в России президентских выборов. Его слова передает РИА Новости.

«Я не видел этого сообщения. И я не считаю, что это правда», — сказал представитель Госдепа.

До этого итальянская газета La Repubblica писала, что Соединенные Штаты заблокировали текст заявления стран «Большой семерки», осуждающий прошедшие в России выборы президента.

Накануне в Белом доме сообщали, что победа Путина на выборах — это реальность, с которой США придется и дальше иметь дело. При этом в Штатах не будут поздравлять российского президента, поскольку выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Кремль в ответ сообщил, что Россия де-факто воюет с США, и мнение Вашингтона для нее неважно.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москву абсолютно не беспокоят ангажированные оценки недружественных стран, включая США, относительно итогов прошедших президентских выборов.

Ранее американский экономист объяснил победу Путина на президентских выборах.

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