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Американский экономист объяснил победу Путина на президентских выборах

Джеффри Сакс считает, что победа Путина обусловлена потребностью в сильном лидере

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Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Победа Владимира Путина на прошедших в России президентских выборах обусловлена потребностью россиян в сильном лидере. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью журналисту Моргану Пирсу.

«Это в русских традициях. Я думаю, он довольно популярен. Это часть русской культуры: он сильный лидер и русские люди хотят сильного руководителя», — заявил Сакс.

Он добавил, что после переизбрания Путина, Соединенным Штатам предстоит продолжать взаимодействие с Россией в условиях того, что глава этой страны является сильным лидером.

До этого член палаты представителей США, демократ от штата Флорида Джаред Московиц пришел на слушания в Комитет по надзору и подотчетности по делу об импичменте президента Джо Байдена в маске Владимира Путина.

Ранее в России объяснили, в чем уникальность прошедших президентских выборов.

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