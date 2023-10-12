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В США рассказали об угрозе контрнаступлению Украины

FT: нежелание республиканцев финансировать Киев угрожает контрнаступлению ВСУ

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Alex Babenko/AP

Позиция ряда членов Республиканской партии США, которые выступают против выделения военной помощи Киеву, может помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Financial Times.

Как следует из материала, даже временная пауза в поддержке Украины может в течение нескольких недель оказаться серьезное влияние на стратегию и тактику Киева. Подобное развитие событий может привести к свертыванию контрнаступления, пишет FT.

Это станет преимуществом для ВС РФ, которые обязательно воспользуются ситуацией, отмечается в тексте.

«Валерий Залужный, высший военачальник Украины, готовится к худшему сценарию», — приводит FT слова бывшего генерал-майора армии Австралии Мика Райана.

Кроме того, конфликт Израиля и Палестины играет не в пользу Владимира Зеленского, так как Украина и Израиль окажутся конкурентами в борьбе за военную помощь Соединенных Штатов, следует из текста.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что Вооруженные силы страны в своих планах ведения боевых действий «выбились из графика».

До этого генерал Вооруженных сил Соединенных Штатов Чарльз Браун заявил, что ВСУ будут продолжать свои попытки контрнаступления в зимние месяцы, несмотря на все трудности, которые могут возникнуть, а американская сторона окажет им всяческую поддержку.

Ранее стали известны возможные цели «последнего рывка» контрнаступления ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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