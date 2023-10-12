В США рассказали об угрозе контрнаступлению Украины

Позиция ряда членов Республиканской партии США, которые выступают против выделения военной помощи Киеву, может помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Financial Times.

Как следует из материала, даже временная пауза в поддержке Украины может в течение нескольких недель оказаться серьезное влияние на стратегию и тактику Киева. Подобное развитие событий может привести к свертыванию контрнаступления, пишет FT.

Это станет преимуществом для ВС РФ, которые обязательно воспользуются ситуацией, отмечается в тексте.

«Валерий Залужный, высший военачальник Украины, готовится к худшему сценарию», — приводит FT слова бывшего генерал-майора армии Австралии Мика Райана.

Кроме того, конфликт Израиля и Палестины играет не в пользу Владимира Зеленского, так как Украина и Израиль окажутся конкурентами в борьбе за военную помощь Соединенных Штатов, следует из текста.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что Вооруженные силы страны в своих планах ведения боевых действий «выбились из графика».

До этого генерал Вооруженных сил Соединенных Штатов Чарльз Браун заявил, что ВСУ будут продолжать свои попытки контрнаступления в зимние месяцы, несмотря на все трудности, которые могут возникнуть, а американская сторона окажет им всяческую поддержку.

Ранее стали известны возможные цели «последнего рывка» контрнаступления ВСУ.