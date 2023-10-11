Стали известны возможные цели «последнего рывка» контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе так называемого «последнего рывка» контрнаступления могут попытаться прорвать российскую линию обороны у берегов Азовского моря и продвинуться ближе к Крыму. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

По словам эксперта, украинский президент Владимир Зеленский начал говорить о «последнем периоде конфликта» из-за провала контрнаступления в зоне боевых действий. Собеседник издания не исключил, что сейчас глава государства готовится к капитуляции и при помощи соответствующих высказываний пытается шантажировать страны Запада.

«Вероятно, Украина собирается совершить последний рывок осенью, но он тоже будет катастрофичным», — указал Литовкин.

Он добавил, что в текущей ситуации Вооруженным силам РФ необходимо и дальше принимать меры для полного взятия Запорожской и Херсонской областей под свой контроль. То же касается территории Луганской и Донецкой народных республик, уточнил он.

Кроме того, полковник призвал лишить Киев выхода к Черному морю. Как пояснил эксперт, таким образом страна больше не сможет получать западные вооружения.

«НАТО и США поставили задачу отрезать сухопутный путь в Крым, прорваться к Азовскому морю, расширить этот прорыв в направлении Крыма. Не исключаю также отвлекающих ударов в сторону Артемовска, Марьинки», — добавил собеседник издания.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским все его просьбы по поводу военной помощи.