Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в Североатлантический альянс будет выгодно Российской Федерации, потому что гарантирует ей мир. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, российская сторона должна быть благодарна, если Украина вступит в Североатлантический альянс.

«Именно так! Потому что это даст безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что страны НАТО, в частности прибалтийские, были бы рады размещению украинских военных на их территории после завершения боевых действий для охраны границ.

До этого колумнист издания Financial Times Тони Барбер заявил, что вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в Североатлантический альянс.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.