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Стала известна причина смерти депутата Госдумы РФ Чилингарова

Вице-спикер Госдумы РФ Неверов: депутат Чилингаров умер из-за тяжелой болезни

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ и полярный исследователь Артур Чилингаров ушел из жизни в результате продолжительной и тяжелой болезни. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов.

Законодатель назвал покойного коллегу легендарным человеком и ученым с мировым именем. Он также подчеркнул, что Чилингаров имел звания Героя Советского Союза и Героя России.

Как отметил Неверов, ушедший из жизни депутат обладал потрясающим чувством юмора и всегда стремился познавать новое. Он был очень мужественным и эрудированным человеком, написал вице-спикер.

«Его смерть – невосполнимая утрата», — добавил парламентарий.

Неверов заявил, что память о Чилингарове навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей.

Вечером 1 июня председатель ГД РФ Вячеслав Володин сообщил о смерти Артура Чилингарова. Депутат ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что покойный законодатель избирался в ГД РФ в течение семи созывов. Более того, в прошлом он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным Артура Чилингарова.

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