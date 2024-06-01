Дортмундская «Боруссия» объявила состав на финал Лиги чемпионов против «Реала».

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Санчо, Джан, Рюэрсон, Адейеми, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Матсен.

Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

«Реал» является 14-кратным победителем самого престижного европейского клубного турнира, что является рекордом. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который обыграл в финале миланский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее «Реал» объявил состав на финал Лиги чемпионов.