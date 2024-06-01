Ученые нашли в центре Европы место массового жертвоприношения лошадей

Французские археологи обнаружили места массового захоронения лошадей недалеко от коммуны Вильдье-сюр-Эндре в центральной Франции. Исследование опубликовано на официальном сайте Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP).

Как уточнили в INRAP, место раскопок площадью 1,3 гектара содержит несколько зданий, рвов, а также группу из девяти ям. Как показал радиоуглеродный анализ, постройки относились к раннему средневековью V-VI веков, тогда как ямы были намного старше. Их возраст составил между 100 годом до нашей эры до 100 года нашей эры.

К настоящему времени ученые раскопали две ямы и нашли в них скелеты 28 лошадей. Останки животных были аккуратно уложены на правый бок в два ряда с головами, обращенными на юг. Все кости принадлежали взрослым самцам.

На основании позиционирования исследователи определили, что все лошади были захоронены в одно и то же время.

Археологи предположили, что ямы с костями могут указывать на массовое жертвоприношение, датируемое концом независимости Галлии в результате завоевания римлянами. В пользу этой теории свидетельствуют предыдущие подобные находки в других регионах Франции, в некоторых из которых наряду с лошадьми находили скелеты людей.

Ранее ученые нашли место массовых жертвоприношений лошадей в Испании.