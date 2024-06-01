В России появится выплата для работающих родителей двух и более детей

Правительство РФ одобрило законопроект, который предполагает предоставление ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Получить такую выплату смогут семьи, чей доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Размер ежегодной выплаты, которую будет осуществлять Фонд пенсионного и социального страхования, рассчитают исходя из того, чтобы налог на доходы физических лиц у родителей составил 6%.

Право на получение финансовой поддержки может иметь каждый из родителей детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок учится очно в вузе. Причиной для отказа в выплате могут стать долги по алиментам.

В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года.

До этого президент России Владимир Путин пообещал решить проблему, когда многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов.

Ранее россиянам рассказали о пересчете алиментов с 1 июня.