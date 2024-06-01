Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится выплата для работающих родителей двух и более детей

Кабмин РФ одобрил законопроект о ежегодной выплате родителям двух и более детей

close
100%
Depositphotos

Правительство РФ одобрило законопроект, который предполагает предоставление ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Получить такую выплату смогут семьи, чей доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Размер ежегодной выплаты, которую будет осуществлять Фонд пенсионного и социального страхования, рассчитают исходя из того, чтобы налог на доходы физических лиц у родителей составил 6%.

Право на получение финансовой поддержки может иметь каждый из родителей детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок учится очно в вузе. Причиной для отказа в выплате могут стать долги по алиментам.

В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года.

До этого президент России Владимир Путин пообещал решить проблему, когда многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов.

Ранее россиянам рассказали о пересчете алиментов с 1 июня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами