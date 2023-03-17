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Политика

Военная операция на Украине. День 387-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 387-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ВСУ за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 182 боеприпаса. Минобороны РФ сообщило, что российских танкистов учат уничтожать немецкие и американские танки Leopard 2 и Abrams M1. Украинские диверсанты заявили в группировке ВС РФ «Днепр», пытались в очередной раз форсировать Каховское водохранилище «были уничтожены». «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:09

КНР продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Китай будет и впредь <...> вместе с ней [РФ] продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности», — сказал дипломат.

По его словам, Москва и Пекин «создали образец международных отношений нового типа».

9:03

Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в украинском минэнерго.

8:51

8:35

Пресс-служба МО РФ показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.

8:13

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа по борьбе с танками Leopard 2 и Abrams M1.

8:08

В ДНР заявили, что ВСУ за минувшие сутки 34 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в результате обстрелов ранены три мирных жителя.

ТАСС передает, что применялись гаубицы и минометы калибра 122, 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня и ударный беспилотник. Всего зафиксировали 34 обстрела, всего было выпущено 182 снаряда.

8:03

Глава пресс-центра группировки войск «Днепр» ВС РФ Роман Кодрян заявил, что артиллеристы Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских военных, «пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище на замаскированных плавсредствах».

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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