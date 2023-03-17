Военная операция на Украине. День 387-й

КНР продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй.
«Китай будет и впредь <...> вместе с ней [РФ] продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности», — сказал дипломат.
По его словам, Москва и Пекин «создали образец международных отношений нового типа».
Украина планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщили в украинском минэнерго.
Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» Центрального военного округа по борьбе с танками Leopard 2 и Abrams M1.
В ДНР заявили, что ВСУ за минувшие сутки 34 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в результате обстрелов ранены три мирных жителя.
ТАСС передает, что применялись гаубицы и минометы калибра 122, 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня и ударный беспилотник. Всего зафиксировали 34 обстрела, всего было выпущено 182 снаряда.
Глава пресс-центра группировки войск «Днепр» ВС РФ Роман Кодрян заявил, что артиллеристы Южного военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских военных, «пытавшуюся переправиться через Каховское водохранилище на замаскированных плавсредствах».