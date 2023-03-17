Военная операция на Украине. День 387-й

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КНР продолжит выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Китай будет и впредь <...> вместе с ней [РФ] продвигать принципы многополярности мира и демократизации международных отношений, обеспечивать надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности», — сказал дипломат.

По его словам, Москва и Пекин «создали образец международных отношений нового типа».