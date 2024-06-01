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Ученые нашли в Аргентине огромного хищного динозавра с крошечными передними лапами

Cladistics: в Патагонии обнаружили останки крупного хищника мелового периода

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Gabriel Díaz Yantén

Аргентинские палеонтологи из Музея естественных наук имени Бернардино Ривадавия в Буэнос-Айресе открыли новый вид плотоядных динозавров, обитавших на территории современной Патагонии в меловом периоде 145–66 млн лет назад. Ящеру дали имя Koleken inakayal, или колекен. Исследование опубликовано в научном журнале Cladistics.

Как показал анализ окаменелостей, эти динозавры вырастали до пяти метров в длину и были высшими хищниками в своей части мира.

Колекены относились к семейству абелизавриды и имели сходное строение со знаменитыми тираннозаврами. Как и у тирранозавров, у колекенов были недоразвитые передние конечности, которые должны были смотреться комично на теле этого массивного существа.

После идентификации K. inakayali команда изучила эволюцию абелизавридов и скорость, с которой их тела менялись с течением времени по сравнению с другими динозаврами.

Исследователи обнаружили, что у абелизавридов наблюдалась быстрая эволюция черепа, что, вероятно, способствовало их процветанию.

Ранее палеонтологи нашли в Зимбабве совершенно новый вид динозавров.

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