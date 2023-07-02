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Шольц повторил причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО

Шольц заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока не закончится конфликт

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Shutterstock

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причина, по которой Украина пока не может стать членом НАТО, уже много раз называлась: на ее территории идет конфликт. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD, передает ТАСС.

«Одно совершенно ясно — и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс», — заявил Шольц, подчеркнув, что условием членства в военном блоке является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов.

При этом он отметил, что Германия относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта.

По данному вопросу, по его словам, практически с начала конфликта, с украинской стороной ведутся очень активные переговоры. Канцлер также добавил, что в обсуждениях данной темы участвуют тесные союзники Германии, в том числе США.

Ранее канцлер заявлял, что правительство Украины признало тот факт, что о вступлении в североатлантический альянс не может быть и речи, пока не завершился конфликт с Россией.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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