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Кандидат в президенты США назвал безумием войну против РФ

Кеннеди-младший посчитал безумием войну США против РФ ради Украины

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Brian Snyder/Reuters

Начало войны США против РФ с целью защитить власть действующего украинского лидера Владимира Зеленского было бы безумием. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал независимый кандидат в американские президенты Роберт Кеннеди-младший.

Политик обратил внимание на результаты исследования Пентагона, по которым в первые несколько минут ядерной войны США против РФ потери американской стороны могут составить 90 млн человек. Еще столько же жителей страна рискует потерять в последующие шесть месяцев конфликта, подчеркнул Кеннеди-младший.

«Вероятно, это заниженные оценки», — добавил он.

При этом кандидат в президенты отметил, что именно к такому развитию событий может привести решение Вашингтона разрешить Киеву бить по российской территории американским оружием. То же касается в целом эскалации конфликта США с РФ, Китаем и КНДР ради защиты украинского руководства.

«Настало время вернуть взрослых в комнату», — подытожил Кеннеди-младший.

1 июня газета Politico сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан убедили главу государства Джо Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по РФ. В частности, Салливан настаивал на необходимости предоставить украинским войскам больше возможностей для отражения атак российских солдат в Харьковской области.

Ранее в офисе Зеленского оценили разрешение США бить по РФ американским оружием.

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