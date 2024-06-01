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Экс-игрок «Динамо» рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Экс-игрок «Динамо» Терехин о финале ЛЧ: мои симпатии на стороне «Реала»

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Susana Vera/Reuters

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин рассказал, что будет болеть за мадридский «Реал» в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я иногда за «Реал» болею, и сегодня мои симпатии будут на стороне испанцев. У «Реала» на 60% больше вероятность победы. А так, в одном матче все может повернуться как угодно», — сказал Терехин.

Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени. Этот поединок станет последним для немецкого полузащитника Тони Крооса в футболке «сливочных».

«Реал» является 14-кратным победителем самого престижного европейского клубного турнира. «Боруссия» имеет на своем счету одну победу.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который со счетом 1:0 обыграл в финале миланский «Интер».

Ранее «Реал» объявил состав на финал Лиги чемпионов.

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